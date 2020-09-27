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الأحد، 27-09-2020 10:10 ص

إيقاف مسلسل السيد خطأ لـ جان يامان

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الوكيل الإخباري _ على الرغم من النجاح الذي يحظى به المسلسل خارج تركيا كشفت قناة "فوكس" العارضة لمسلسل "السيد خطأ" للفنان جان يامان عن قرارها بإيقاف عرضه عند الحلقة 14، حيث انه لم يتضح السبب الرئيسي لإيقافه حتى الأن.

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وقد لاقى المسلسل انتقادات كثيرة، كما ان المسلسل المنافس له "انت أطرق بابي" قد تفوق عليه.


المصدر : الفن 

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