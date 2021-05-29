إيلي شالوحي يكشف نهاية مسلسل رصيف الغرباء

الوكيل الإخباري - لمع الممثل إيلي شالوحي مؤخراً بقوة على الساحة الفنية في الدراما اللبنانية، فهو حرص على التفاني بعمله حتى آخر مشهد من التصوير .

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وأدّى أدواره بإحتراف ، وقد لمس المشاهدون ذلك في شخصية لؤي حداد في مسلسل «موجة غضب» ، وفي دور الدكتور باسم في مسلسل «رصيف الغرباء»



وأشار شالوحي إلى ان الأصداء التي تركتها شخصية الدكتور باسم رائعة ، حيث أن المشاهد يتعاطف ويتفاعل معها ومع كل ما تقوم به بطريقة إيجابية، مشيراً إلى انه ستكون هنالك مفاجآت كثيرة في الحلقات المقبلة .



وبالنسبة لنهاية المسلسل هل هي سعيدة أم حزينة، قال شالوحي: سيشهد "رصيف الغرباء" نهاية سعيدة وسيحبّها المشاهد.



ولفت شالوحي إلى انه في ما يتعلق بالأعمال العربية المشتركة ، هناك العديد من النجمات اللواتي يحب أن يلعب أدواراً الى جانبهنّ، كالنجمات اللبنانيات ماغي بو غصن ونادين نجيم ونادين الراسي، والنجمات العربيات سلاف فواخرجي وسلافة معمار وديما قندلفت.



المصدر : لبنان 24

