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الإثنين، 30-08-2021 11:36 ص

إيلي طعمة يهدي محمد رمضان لوحة مكونة من الصدف - صور

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الوكيل الإخباري - يعود الحرفي اللبناني ايلي طعمة بظهور جديد ومميز ليرفع اسم لبنان مجدّداً، هذه المرّة مع الفنان المصري محمد رمضان عند زيارته لبيروت.

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فكرّمه طعمة بهديّة فنية وحرفية تليق به وهي لوحة كبيرة رسم بها صورة عائلية لـ محمد رمضان مع أولاده مستخدماً ٢٤٠٠ قطعة من الصدف.


لكن المفاجأة لم تنته هنا، فقد قام ايلي بتقديم هدية أخرى من عمله الشهير وهي طاولة زهر مزخرفة من مجموعته الجديدة بألوان وتصاميم لم تطلق بعد، كان قد حفر عليها صورة اخرى لـ محمد رمضان.


فأعرب الأخير عن مدى تشكره وتقديره ومحبته لإيلي وفنّه اللبناني الراقي، كما وفرح بكرم اللبنانيين واستضافتهم الجميلة واحتفظ ايلي طعمة بطاولة حرفية ثانية موقّعة من محمد رمضان ليضيفها الى ارشيفه ومعرضه الخاص.


فقال رمضان: لبنان في القلب، شكراً ايلي طعمة، ثقة في الله نجاح.

 





 

المصدر - الفن 

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