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الثلاثاء، 08-03-2022 04:15 م

إيميه صياح تقلب حياة مكسيم خليل رأساً على عقب

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الوكيل الإخباري - تقلب إيميه صياح حياة مكسيم خليل رأساً على عقب، في أحداث المسلسل الدرامي "رقصة مطر"، الذي أخرجه جو بوعيد، وتعرضه منصة شاهد، ويشارك فيه كل من: رولا بقسماتي، ويوسف حداد، ووسام صليبا، وآخرين.

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وفي التفاصيل التي أعلن عنها صناع العمل، فإن المسلسل يشهد أحداثاً بوليسية مشوقة، مرتبطة بمايسترو ذي شهرة ونفوذ واسعين (مكسيم خليل)، إلا أن قصة حب يقع فيها دون أي مقدمات تجعله أسيراً لها، وبالتزامن مع بدء قصة الحب هذه، تعود حبيبته القديمة للواجهة، ويتم اتهامه بجريمة قتل، لتتشابك الأحداث بشكل متسارع بين الحب والخيانة والجريمة، فتنقلب حياته رأساً على عقب بكل معنى الكلمة.

وشهد العام الماضي نجاحاً كبيراً للإعلامية اللبنانية، التي ظهرت ببطولة الجزء الأخير من مسلسل "الهيبة"، إلى جانب بطل العمل المطلق الفنان السوري تيم حسن.


زهرة الخليج 

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