إيميه صياح تكشف عن مفاجاة بعد دورها في الهيبة - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة اللبنانية إيميه صياح عن بدئها بتصوير مسلسل جديد من إنتاج شركة صباح أخوان لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح

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ونشرت إيمية في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة من كواليس التصوير بدت فيها "الكلاكيت" مكتوب عليها "رقصة مطر" وهو عنوان المسلسل الذي ستقوم ببطولته وتشارك فيه إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين نذكر منهم :مكسيم خليل، إيميه صياح، رولا بقسماتي، وسام صليبا وغيرهم.

رقصة مطر من تأليف حازم صموعة وإخراج جو بوعيد الذي حقق نجاحاً بارزاً في مسلسل صالون زهرة"، أما الموسيقى التصويرية فستكون بلمسات الفنان زياد بطرس.





المصدر - الفن