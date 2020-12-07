إيمي سمير غانم تتعرض للانتقاد بسبب فيديو كوميدي عن مسحة كورونا

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة المصرية دينا سمير غانم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو طريف اشارت من خلاله عن عدم رغبتها بإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان



وظهرت غانم في فيديو وهي تستخدم إحدى التقنيات على تغيير شكلها حيث ظهرت عيناها وفمها كبيرة جداً، وعبرت من خلال هذا عن الشعور بالانزعاج الذي يسببه ذلك الفحص.





وقالت: "لأ بجد حرام، ما يرضيش ربنا إني أعمل مسحة. مش قادرة أعمل مسحة حرام. مناخيري خلاص التهاب".



وقد انهالت عليها التعليقات من متابعيها الذين اعربوا عن طرافتهامشيرين الى أنها تتمتع بروح المرح وخفة الدم، بينما رأى آخرون العكس وأنه لا مجال للمزاح حين يتعلق الأمر بالصحة وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر : لها



