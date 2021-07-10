إيمي سمير غانم تثير قلق الجمهور حول صحة والدتها - صورة

الوكيل الإخباري - أثارت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم قلق متابعيها على حالة والدتها الممثلة دلال عبد العزيز؛ بسبب طلبها من الجمهور الدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة .

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ونشرت إيمي صورة لها مع والديها الفنان سمير غانم ووالدتها الممثلة دلال عبد العزيز على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وكتبت تعليقاً : ”رب ارحمهما كما ربياني صغيراً“، من دون توضيح لحالتها الصحية.



وتسبب هذا التعليق بقلق وحيرة متابعيها الذين سألوها عن حالة والدتها الفنانة دلال، فتساءل أحدهم: ”هي الفنانة دلال ماتت ولا اي؟“وطالبها الجمهور بتفاصيل جديدة حول وضع والدتها الصحي.



