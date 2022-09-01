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الخميس، 01-09-2022 03:42 م

إيمي سمير غانم تشتاق لوالديها وشقيقتها دنيا تواسيها -صورة

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الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم صورة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

واستذكرت إيمي والديها من خلال الصورة، مؤكدةً شوقها الكبير لهما، وكيف تفتقدهما في حياتها اليومية، وبكلمات مؤثرة، قالت: "بابي و مامي بفكر فيكوا ليل نهار، بحبوا للابد و في قلبي و صوتكوا في وداني و صورتكم قدام عيني وانا صاحيه و انا نايمه. الله يرحمكم و يصبر قلبي لغايه ما أشوفكم تاني انشاءالله".

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وعلى الأثر، تفاعل المتابعون مع الصورة، ودعوا للراحلين بالرحمة والمغفرة، وفي رصد التعليقات، علقت شقيقتها دنيا سمير غانم قائلةً: "ربنا يرحمهم يارب. بحبك يا سوكي اوي"، كذلك أكدت فيفي عبده انها تشتاق للراحلين فقالت: "الله يرحمكم في الجنة ونعيمها يا رب إن شاء الله وحشتيني ا نتو سمير ربنا يصبرنا على بعدكم".

 


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