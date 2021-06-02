الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

المفرق: 56 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

بيان صادر عن وزارة المالية

تحذير من موجة كورونا ثالثة بالاردن في هذا الموعد

مدعي عام إربد يسند عدة جرائم لمطلق إشاعة كاذبة حول لقاح كورونا

توجيهات من وزير الداخلية الى الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية

تأجيل محاكمة الأسيرين الأردنيين إلى العاشر من الشهر الحالي

الملك يزور معان اليوم الأربعاء

تحويل عوض الله والشريف حسين آل هاشم إلى محكمة أمن الدولة

القبض على سارق منزل متلبساً بالجرم المشهود في عمان

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

الأربعاء، 02-06-2021 01:22 م

إيمي سمير غانم تعلق رسالة مؤثرة على باب غرفة والدتها في المستشفى!.. شاهد

1433967_0-e1618573742937-554x375


الوكيل الاخباري - شاركت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم جمهورها بصورة لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها في "إنستغرام" وكتبت معبّرة عن حبها الكبير لهما قائلةً: "بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير".

اضافة اعلان

وانهالت التعليقات من أصدقائها الفنانين والجمهور داعين للفنان الراحل بالرحمة ولزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء ولدنيا وإيمي بالصبر والسلوان.

 

ولا تزال دلال عبد العزيز في المستشفى تتلقى العلاج من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت المسحة الأخيرة شفاءها من الفيروس، وحتى الآن لا تعلم دلال بوفاة زوجها حيث يحرص أفراد عائلتها على إخفاء هذا الأمر عنها، حيث وضعت ايمي سمير غانم رسالة معلقة على باب الغرفة في المستشفى تفيد بأن دلال عبدالعزيز (المريضة) لا تعرف أي شئ عن زوجها.



لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4043231-1314495183

مسلسل جديد للفنانة نادين نجيم وصور من الكواليس.. شاهد

1458372

بطل مسلسل الهيبة مخللاتي يغير اللوك ويبدو أصغر بكثير - صورة

2019_12_28_17_33_10_220

كريم عبد العزيز يكشف تطورات والده الصحية

334806_0

رقم صادم... حورية فرغلي تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها في أمريكا

6528886-2144021553

صابر الرباعي يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

127-234238-amr-diab-beauties_700x400

عمرو دياب يكشف عن موعد حفله الغنائي في السعودية

أخبار متعلقة
206210_0

رسالة مؤثرة من الفنان عادل إمام على وفاة سمير غانم!.. شاهد

710463_2021-05-20-tehamapress-598x470

التعليق الأول من إيمي سمير غانم بعد وفاة والدها.. صورة

1388200_0

فنان مصري يكشف عن مفاجأة بشأن وفاة سمير غانم.. صورة

alalam_636129893890658729_25f_4x3

رسالة من حسن الرداد لوالد زوجته الفنان سمير غانم

i6MB3Z1U83jhuF6S23ZbAPYoM6iuXfrM4CRinZHZ

سمير غانم بحالة خطرة ويدخل في غيبوبة بعد إصابته بكورونا

333245_0

تطورات جديدة في حالة سمير غانم الصحية