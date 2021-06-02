إيمي سمير غانم تعلق رسالة مؤثرة على باب غرفة والدتها في المستشفى!.. شاهد

الوكيل الاخباري - شاركت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم جمهورها بصورة لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها في "إنستغرام" وكتبت معبّرة عن حبها الكبير لهما قائلةً: "بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير".

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وانهالت التعليقات من أصدقائها الفنانين والجمهور داعين للفنان الراحل بالرحمة ولزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء ولدنيا وإيمي بالصبر والسلوان.

ولا تزال دلال عبد العزيز في المستشفى تتلقى العلاج من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت المسحة الأخيرة شفاءها من الفيروس، وحتى الآن لا تعلم دلال بوفاة زوجها حيث يحرص أفراد عائلتها على إخفاء هذا الأمر عنها، حيث وضعت ايمي سمير غانم رسالة معلقة على باب الغرفة في المستشفى تفيد بأن دلال عبدالعزيز (المريضة) لا تعرف أي شئ عن زوجها.





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