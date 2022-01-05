إيمي سمير غانم تكشف حقيقة انفصالها عن حسن الرداد - صورة

الوكيل الإخباري - بطريقة غير مباشرة كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها الفنان حسن الرداد.



وقامت إيمي بإرسال باقة من الورود الحمراء على شكل قلب بمناسبة عيد ميلاده.، ونجاحه في مسرحيته "في نص الليل" التي يعرضها حالياً ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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ونشر الرداد، صورة باقة الورود عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ومكتوب عليها "من إيمي سمير غانم".







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