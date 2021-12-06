إيمي سمير غانم تنشر صورة نادرة لوالدتها

الوكيل الإخباري - نشرت النجمة إيمي سمير غانم صورة نادرة لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز عبر حسابها على إنستغرام.

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وقد ظهرت فيها الرّاحلة دَلال عبد العزيز وهي تَجلِس على كُرسي وتَرتدي فُستاناً أحمر وتنظر للكاميرا فيما كان مُصَفّف الشعر يهندم لها إطلالتها الملكية.

وعلقت «إيمي» صورة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، قائلة: «والله أجمل ست شفتها في حياتي... ربنا يرحمك يا رب».







المصدر - سيدتي