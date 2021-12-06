الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير

بيان هام من الخدمات الطبية الملكية حول زيارة المرضى في المستشفيات

الفحوصات الايجابية تواصل الارتفاع في الاردن

اصابات كورونا ترتفع مجدداً في الاردن

اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

الملك: نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين - صور

نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

الإثنين، 06-12-2021 01:23 م

إيمي سمير غانم تنشر صورة نادرة لوالدتها

amy20210829.ipj_-730x438


الوكيل الإخباري - نشرت النجمة إيمي سمير غانم صورة نادرة لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز عبر حسابها على إنستغرام.

اضافة اعلان

 

وقد ظهرت فيها الرّاحلة دَلال عبد العزيز وهي تَجلِس على كُرسي وتَرتدي فُستاناً أحمر وتنظر للكاميرا فيما كان مُصَفّف الشعر يهندم لها إطلالتها الملكية.

 

وعلقت «إيمي» صورة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، قائلة: «والله أجمل ست شفتها في حياتي... ربنا يرحمك يا رب».


 

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020102131155133637372411151336938

هشام حداد يحتفل بعيد ميلاد ابنه - صورة

download (3)

تكريم الفنان عاصي الحلاني في دبي - فيديو

45df500a

مسلسل 'عنبر 6' ينطلق في 16 ديسمبر على شاهد

111-11

عمر كمال يعلن خطوبته على الفنانة شيماء المغربي - صور

image (2)

محامية فاتن موسى تكشف تفاصيل طلاق موكلتها من مصطفى فهمي - فيديو

10-2-730x438

سوزان نجم الدين تصدم المتابعين بلوكها الجديد - صور

أخبار متعلقة
20181228174018572

شاهد...تيم حسن ووفاء الكيلاني بأحدث ظهور.. والجمهور يتفاعل!

thumbnail_كارين-رزق-الله-4

كارين رزق الله تشوق جمهورها - صورة

1028357443_0_0_2999_1695_600x0_80_0_0_cf1ad37dc819a27393c9de040c73c02a

احتراق النجم الامريكي جيمي كيمل - صورة

Capture-26

لاول مرة نوال بري على غلاف مجلة - صورة

20211119231750749

شاهد...بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر بسبب وقفه لمطربي المهرجانات

باسم-ياخور

باسم ياخور يثير الجدل بصورة جديدة في مرحلة الطفولة - شاهد