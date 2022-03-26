إيمي سمير غانم تنشر لقطات تجمعها بالراحل أحمد حلاوة - صورة

الوكيل الإخباري - شاركت النجمة المصرية إيمي سمير غانم مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنان الراحل أحمد حلاوة متمنيةً له الرحمة والمغفرة.

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ووافت المنية حلاوة أمس الجمعة متأثراً بإصابته بكورونا خلال الفترة الماضية.

وكان نجل الفنان أحمد حلاوة قد أعلن الشهر الماضي إصابة والده بفيروس كورونا المستجد ودخوله العناية المركزة، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في "إنستغرام": "الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة... حالة كورونا متأخرة... أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل".







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