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الثلاثاء، 23-02-2021 11:15 ص

ابنة أحمد حلمي تقلّده بطريقة طريفة تثير الجدل.. فيديو

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الوكيل الاخباري - أثارت ليلي ابنة الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي اهتمام المتابعين من خلال ظهورها في مقطع فيديو قامت بتسجيله في وقت سابق على تطبيق "تيك توك" وتناقله بعد ذلك عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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ومن خلاله تبين أنها ورثت حس الفكاهة من والدها حيث قامت بتقليده في مشهد من أحد أعماله. ولفت هذا انتباه عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على طرافتها وعلى جمالها مع الإشارة إلى أنها تشبه والدتها إلى حد كبير.

 

وجاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات: "مكس أحمد حلمي ومنى زكي" و"نفس روح أمها وصوت أمها" و"أمورة ماشاء الله شبه مامتها" و"مبارح خلفوها كيف صارت أكبر مني ماشاء الله بس بتشبه منى زكي وحركاتها أمها" و"تشبه أمها وأبوها" و"خفة دم أبوها".


ويشار إلى أن ليلى ظهرت للمرة الأولى في مناسبة عامة برفقة والديها على السجادة الحمراء للدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي. وجذبت الأنظار بجمالها وحضورها بحسب ما أشارت إليه تعليقات الكثير من المتابعين الذين شاهدوا صورها على المواقع.

 


لها

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