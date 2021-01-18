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الإثنين، 18-01-2021 01:59 م

ابنة أحمد زاهر تخطف الأضواء من الفنانة مي عمر في مسلسل لؤلؤ.. شاهد

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الوكيل الاخباري - وجهت ملك أحمد زاهر رسالة لوالدها الفنان أحمد زاهر، عقب حضوره معها تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "لؤلؤ".

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ونشرت ملك صورة والدها وهو يلتقط لها صورة أثناء المشهد، وظهر وهو يبكي من سعادته بها. وقالت: "اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد إمبارح في لؤلؤ، اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جمبي ومسابنيش ولا ثانية لوحدي، شكرا إنك الداعم الأول لي بحبك أوي أوي يا زيزو".

 

يذكر أن ملك زاهر تجسد دور ابنة أحمد زاهر ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ"، وهي تواجه أزمة عدم معرفتها بوالدها الحقيقي، فيما تخفيها والدتها عن الجميع بمن فيهم عائلتها، لكن الأحداث تتغير حين تسعى للتعرف على عائلتها الحقيقية، بعدما قضت طفولتها في مدرسة داخلية.


ويعرض حاليا مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".

 


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