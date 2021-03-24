ابنة أحمد زاهر تستضيفه في أولى حلقات برنامجها.. فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت ليلى زاهر، ابنة الفنان المصري، أحمد زاهر، استضافة والدها في أولى حلقات برنامجها الجديد "هزر فزر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" المصرية.



ونشرت ليلى زاهر مقطع فيديو، عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، علقت عليه "استنوني في برنامج هزر فزر مع لولي على cbc يوم السبت إن شاء الله مع أجمل ناس".



وظهر في المقطع والدها الفنان أحمد زاهر، والفنان أحمد السعدني، والفنانة هيدي كرم، وأحمد صفوت، وإيناس كامل، والإعلامية إنجي علي.

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يشار إلى أن أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر"، من تقديم الفنانة ليلى زاهر، تنطلق يوم السبت المقبل.



وتقوم فكرة البرنامج على حلقة تضمن جولتين من الألعاب تقام بين فريقين من الضيوف، ويتم عرض الجولة الأولى يوم السبت، فيما تعرض الثانية يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الـ 10 مساء.

سبوتنيك

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