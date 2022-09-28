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الأربعاء، 28-09-2022 04:57 م

ابنة الفنان الراحل سعيد صالح ترد على هجوم ضد والدها

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الوكيل الإخباري-ردت هند ابنة الممثل المصري الراحل سعيد صالح على تصريحات الممثل فكري صادق، الذي اعتبر أن الراحل لا يستحق الإشادة الكبيرة، التي لا زال يحصل عليها حتى بعد وفاته، وقال: "ممثل عادي وفي زيه كتير".

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وعلقت هند على هذا الكلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "يا سيعا يا حبيبي يا روحي يا قلبي، لا هو يوم ميلادك ولا ذكرى وفاتك ولا عيد من العيدين المرتبطين مع الناس بالعيال كبرت و مدرسة المشاغبين".


وأبدت استغرابها من كلامه، فأضافت: "جملة على لسان ضيف فى برنامج اتقالت فى سياق الكلام اللى اساسا مكونتش طرف فيه لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى كنت فى عنوان الڤيديو اتقلبت مظاهرة حب ل سعيد صالح و مش النهاردة بس، كل فترة ليك نفحة .. فجأة و من غير مناسبة يا رب تكون من الناس اللى ينطبق عليهم من حبه ربه حبب فيه خلقه، ربنا يسعدك و يراضيك، و بالنسبالى انا .. اللهم لك ألف حمد و شكر، ربنا يرزقنى ربع الحب ده يا بختى بيك".

 

الفن


 




 

 


 

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