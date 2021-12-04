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السبت، 04-12-2021 12:23 م

ابنة الهام الفضالة نور في اقوى هجوم

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الوكيل الإخباري - نشر الصحافي الكويتي خليل التميمي طليق الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، فيديو أظهر فيه انزعاج ابنته الصغرى نور بسبب انتشار اخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر خليل وهو يسأل ابنته عن سبب حزنها، فأجابت: " أصحاب السوشال ميديا، صواريخ، كفاية كذب بس"، فرد عليها وهو يضحك بالقول: " جيل يعرف كل شي، بطلوا كذب".

 

واعتبر بعض المتابعين ان نور تشير الى حديث والدتها عنها وتكذيبها لها، والبعض الآخر اعتبر انها تكذّب اتهام والدها باستغلالها في ظل خلافه مع والدتها إلهام الفضالة، في حين رأى قسم من المتابعين ان نور ضحية والديها.

المصدر - الفن 

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