ابنة خفية لياسمين صبري تظهر إلى الواجهة

الوكيل الإخباري - تطارد الفنانة المصرية ياسمين صبري الكثير من الشائعات.

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وهي تتواجد حالياً في تركيا حيث قامت بنشر صور خاصة لها أخيراً عبر صفحتها على انستغرام من أحد شوارع تركيا، وذلك قبل عودتها إلى مصر لإستئناف نشاطها الفني حيث تستعد لعملها الدرامي الجديد والمقرر أن تشارك به في الموسم الرمضاني القادم، بعد أن غابت عن المنافسة الرمضانية الدرامية العام الماضي

شائعة وهمية

وترددت قبل ساعات شائعة جديدة تطارد الحياة الشخصية لياسمين صبري وهي عن إبنتها التي تخفيها عن الأنظار من زواجها الأول، وهو الأمر الذي نفاه المقربون من ياسمين نهائياً وأن ياسمين لم تنجب من زواجها الأول وإن كان هناك أي شيء من هذا القبيل فكان قد إستخدمه والدها في الأزمة الأخيرة بينهما بعد خروجه بالعديد من التصريحات الإعلامية والصحفية ليقوم بتشويه صورة إبنته في وسائل الإعلام والصحافة.

المصدر - لبنان 24

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