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الأحد، 27-09-2020 10:16 ص

ابنة رامي عياش تخطف الأنظار بعفويتها

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الوكيل الإخباري _ شارك الفنان اللبناني "رامي عياش" متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" مقطع فيديو لابنته "أيانا" التي خطفت الأنظار بعفويتها.

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وقد ظهرت الطفلة وهي تغني أغنية الأطفال الرائجة "Daddy Finger"، محققاً حوالى نصف مليون مشاهدة.


واشار رامي أنه يبدأ نهاره مع طفلته، البالغة من العمر سنتين، بهذه الطريقة، وارفق الفيديو بتعليق قال من خلاله : "صباحي".

 

 

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المصدر : الفن 

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