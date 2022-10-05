ابنة رامي عياش تغني وتأسر القلوب بفيديو من المطبخ

الوكيل الإخباري - لفتت إيانا، إبنة النجم رامي عياش الأنظار بلطافتها وحركاتها العفوية وهي تلهو وتغني داخل المطبخ.





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وظهرت الطفلة في المقطع الذي شاركه "البوب ستار" عبر صفحته الخاصة في تطبيق "إنستغرام" وهي تمدّ العجين بطريقة عفوية وتردّد كلمات أغنية والدها "حلوين حلوين" بصوتها الطفولي العذب.

وعبّر رامي عن تعلّقة بطفلته من خلال تعليقه على المقطع قائلاً: "العيش بضربات قلب مزدوجة، شكراً حبيبتي داليدا".





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