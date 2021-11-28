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الأحد، 28-11-2021 01:06 م

ابنة رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله - فيديو

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الوكيل الإخباري - أكد النجم رشوان توفيق أنه يعيش حالياً مأساة كبيرة لا تقل في تأثيرها عن وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما أقام زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى.

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وأوضح النجم المصري خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، أنه عاش حياته كلها لابنه الراحل توفيق وابنتيه هبة وآية ولزوجته الراحلة قائلاً: "عشت حياتي كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة وهي التي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتلفون البيت الأرضي، وقدمت لأبنائي كل شيء".

 

وتابع باكياً: "بعد وفاة ابني توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي وعشت لأولادي، لكن بعد وفاة زوجتي، فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدي، بعد التأثير على ابنتي بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أنني لم أحرمهم من شيء طوال حياتي وفترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها في حياتي على الإطلاق".

 

المصدر - لها

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