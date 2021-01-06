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الأربعاء، 06-01-2021 11:50 ص

ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار في أول أغنية لها.. فيديو

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الوكيل الاخباري - خطفت هنا، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأنظار، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد "نشر أول مقطع فيديو لها وهي تغني باللغة الإنجليزية، وأجمع عدد كبير على موهبتها وعذوبة صوتها وتمكنها من الغناء بدون أخطاء".

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وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "المقطع تم تصويره داخل منزل شيرين عبد الوهاب، وظهرت ابنتها الصغرى هنا أمام مايكرفون محترف، وعلى الأرض صورة كبيرة لوالدتها، وقدمت المقطع بانسجام تام مع كلمات الأغنية، وتم نشر المقطع وتداوله عبر عدة حسابات أغلبها يخص روابط المعجبين بشيرين عبد الوهاب".

 

يذكر أن هنا هي الابنة الثانية للفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وكانت الأضواء سابقا تتجه صوب شقيقتها الكبرى مريم، خاصة وأن الأخيرة كانت الأكثر ظهورا برفقة شيرين، ولكن هنا نجحت في خطف الأضواء بأكثر من مناسبة مؤخرا.



سبوتنيك

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