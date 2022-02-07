ابنة مشاري البلام الصغرى تثير ضجة بتشابه ملامحها مع والدها الراحل- صورة

الوكيل الإخباري - مشاري البلام النجم الكويتي الراحل الذي توفي في شهر فبراير الماضي، بعد أيام قليلة من الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الصغرى شيخة الأول؛ حرصت أسرته على الاحتفال بالعيد ميلاد الثاني للطفلة وسط أجواء مرحة بالأمس.

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صالح البلام نجل الفنان الراحل مشاري البلام شارك الجمهور عبر حسابه على انستجرام بصورة لشقيقته الصغرى شيخة، وهنأها فيها بعيد ميلادها، حيث كتب في تعليقه وقال: "كل عام وشيوخه بخير، يا حبيبة اخوك"، وسط تفاعل بعض من محبيه ومتابعيه الذين قدموا التهاني كذلك للطفلة الصغيرة.

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