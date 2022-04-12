ابنة نوال الزغبي في أول ظهور اعلامي - فيديو

الوكيل الإخباري - خلال استضافتها في برنامج "ليالي رمضان"، تحدثت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن تفاصيل حياتها الشخصية والفنية، وفكرة التمثيل وعلاقتها المميّزة بابنتها تيا ديب التي حضرت معها للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية وكشفت أسراراً طريفة عن حياتهما.





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وتحدثت الزغبي عن عائلتها، فقالت إنّها قررت الظهور مع ابنتها في الحلقة لكي تكون أجواء البرنامج عائلية ومناسبة لشهر رمضان، مؤكدة أنها كانت تخاف على ابنتها وتعتبر أسرتها أهم من فنها، لكن بعد اعتنائها بأبنائها تخلصت من خوفها عليهم وعادت الى نشاطها الفني.



وأوضحت أنّ ابنتها تيا كانت مُتعِبَة في فترة المراهقة، ولكن بعد ذلك أصبحت صديقتها المقَرّبة وباتت تستشيرها في كل أمورها وتتحدث معها يومياً، وأكّدت تيا أنّ والدتها هي أقرب صديقاتها وأهم شخص في حياتها وتتحدث معها في كل شيء.

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