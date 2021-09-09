ابنة وائل كفوري تلفت الأنظار في أول يوم لها في المدرسة - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت زوجة الفنان وائل كفوري السابقة، أنجيلا بشارة، صورة لإبنتهما في أول يوم دراسي لها، بعد إنقطاع قصري طال القطاع التعليمي خلال الآونة الأخيرة.

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وظهرت إبنة كفوري وهي تجلس في صفها، وعلامات السعادة واضحة عليها، وكُتب على الصورة "عدنا إلى المدرسة".



الجدير بالذكر، أن بشارة كانت قد توعدت سابقاً لكل من يحاول التعرض لعائلتها، أو العبث بحكاية زواجها السابق وكل الامور التي تتعلق بها وحدها، لأن في هذا الاطار قدسية معينة لا يعرفها هواة التنكيل بسيرة الآخرين، وشددت على ضرورة الابتعاد عن حياتها الخاصة السابقة والحالية لانها معنية أساسية بالدفاع عن خصوصياتها بعد أن انتهى زمن الصمت.





المصدر - الفن