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الخميس، 26-11-2020 12:33 م

ابن أحلام تعرّض لإصابة وهذه حالته

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الوكيل الإخباري- أحدث فاهد الهاجري، ابن الفنانة الإماراتية أحلام ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرها على حسابه الخاص في "تويتر" وظهر فيها وقد لُفّت يده بضمادات، ما يشير إلى تعرّضها للإصابة بكسر.

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وتفاعل مع الصورة عدد كبير جداً من المتابعين الذين تساءلوا عن سبب ذلك وتمنّوا له الشفاء العاجل، علماً أن فاهد أشار من خلال التعليق إلى أنه بخير، وغرّد: "‏لكل من سأل عني أنا بخير الحمدالله، أشكر كل من اتصل لي وتطمن علي".


واللافت كان تعليق الفنانة أصالة التي عبّرت عن قلقها بشأن ذلك، وكتبت: "سلامة قلبك my baby"، فيما علّقت والدته: "‏‎الله يحفظك أمي حبيبي استودعتك الرحمن".

ويُشار إلى أن فاهد أدى الدور الأساسي في تمهيد الطريق للصلح بين أصالة ووالدته بعد خلاف طويل بينهما.

 

وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن القصة بدأت بتغريدة نشرها على "تويتر"، مشيراً إلى أن والدته شعرت بالكثير من الفرح عندما رأت التغريدات وردّ فعل أصالة، حيث تأكدت من خلال ذلك أن الأخيرة ما زالت تحبّها، وأضاف: "الحمد لله سامحوا بعض ولعلها خيرة وطبعاً أنا أشد المتابعين للفنانة أصالة من وأنا صغير وراح ضل أحبها. شكراً لكل من ساهم بالمساعدة".

 



 




 

 


 

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