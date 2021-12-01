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الأربعاء، 01-12-2021 12:39 م

ابن الراحل نضال سيجري يدخل عالم التمثيل - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن النجم والمخرج السوري سيف سبيعي عن دخول آدم الابن الأصغر للنجم السوري الراحل نضال سيجري عالم التمثيل والفن، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه في "إنستغرام".

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وظهر فيها الشاب الصغير في كواليس تصوير مسلسل "الوسم" الجديد الذي يشارك فيه، وعلّق عليها قائلاً: "كتير شعور غريب لما ابن أعز رفيق إلك يكون عم يشتغل معك... اللحظات يلي عم يكون فيها آدم سيجري قدّام الكاميرا عم حس كأني عم شوف قطعة من روحي قدامي".

 

وتابع سبيعي كلامه موجّهاً رسالة الى الراحل: "نضال سيجري اشتقتلك... وبطمّنك على آدم... وبدي تعرف إنو فعلاً يلي خلف ما مات".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي نالت إعجاب الآلاف منهم وأشادوا بخطوة السبيعي في دعم نجل صديقه وإشراكه في أحدث أعماله، وانهالت التعليقات التي جدّدت الدعاء بالرحمة للراحل، متمنين أن يُكمل ابنه مسيرته.

 

المصدر -لها

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