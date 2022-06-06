الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ولي العهد يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد ابو غنمي

بريطانيا: قطاع السيارات يسجل ثاني أسوأ مبيعات لشهر منذ 3 عقود

مصر.. حذف المسافرين خارج البلاد من بطاقة التموين

فيديو - زياد المناصير يشرب سماد طبيعي من انتاج مجموعته

الشواربة: رؤية التحديث الاقتصادي مهمة لقيادة وتوجيه مؤسسات الدولة

السير تتعامل مع حافلة عالقة على مسرب جسر النشا في عمان

وزارة التنمية تصدر تقريرها لشهر أيار الماضي

الحاج توفيق يطالب بتأجيل القروض 3 أشهر لتنشيط الحركة التجارية

حماية المستهلك: أسعار الدجاج في الأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر

الخصاونة: لدينا بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة

الإثنين، 06-06-2022 04:09 م

ابن الفنانة سلاف فواخرجي ووائل رمضان يخوض تجربة فنية لأول مرة

8937639_1654518271


الوكيل الإخباري-يخوض قريبا الشاب حمزة رمضان ابن الممثل السوري وائل رمضان والممثلة سلاف فواخرجي، تجربته التمثيلية الأولى من خلال فيلم سينمائي.

اضافة اعلان

 

وسيقف حمزة رمضان أمام عدسة والده وائل رمضان في فيلم "كازي روز".وهذا الفيلم، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل أحد المطاعم، الذي يجتمع فيه عدة أشخاص من فئات وطبقات اجتماعية مختلفة.


ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم ميرنا شلفون، جيني اسبر، بشار اسماعيل، وائل زيدان، يزن خليل.


قصة الفيلم من تأليف رنا العضم و علاء المهنا، أما الحوار لنعيم الحمصي بالتعاون في مع سلاف فواخرجي وشادي علي.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
388742_0

دويتو جديد لهاني شاكر و سميرة سعيد

1325121_1654509930

زوجة الفنان راغب علامة تحتفل بيوم ميلاده

640x480

شقيقة شاكيرا تكشف حالتها بعد الانفصال

146610Image1

بتصرف مفاجئ .. ياسمين عبد العزيز تثير الشكوك حول انفصالها عن أحمد العوضي

czo2NjoiaHR0cDovL2JpdGFqYXJvZC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDUvbW9zdGFmYWthbWVsMTIuanBnIjs=

مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة .. فيديو

56da7af0-8f3e-4ed2-a15b-c7ada578699c

بعد ازمتها الصحية .. ياسمين عبدالعزيز تنشر كلمات تثير قلق متابعيها

أخبار متعلقة
271436514_624459875542796_7483309593494255563_n-730x438

وائل رمضان وسلاف فواخرجي بعمل فني جديد -صورة