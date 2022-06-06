ابن الفنانة سلاف فواخرجي ووائل رمضان يخوض تجربة فنية لأول مرة

الوكيل الإخباري-يخوض قريبا الشاب حمزة رمضان ابن الممثل السوري وائل رمضان والممثلة سلاف فواخرجي، تجربته التمثيلية الأولى من خلال فيلم سينمائي.



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وسيقف حمزة رمضان أمام عدسة والده وائل رمضان في فيلم "كازي روز".وهذا الفيلم، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل أحد المطاعم، الذي يجتمع فيه عدة أشخاص من فئات وطبقات اجتماعية مختلفة.



ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم ميرنا شلفون، جيني اسبر، بشار اسماعيل، وائل زيدان، يزن خليل.



قصة الفيلم من تأليف رنا العضم و علاء المهنا، أما الحوار لنعيم الحمصي بالتعاون في مع سلاف فواخرجي وشادي علي.

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