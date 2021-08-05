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الخميس، 05-08-2021 10:50 ص

ابن خالد سامي يصف وضع والده الصحي - صورة

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الوكيل الإخباري - كشف إبن الفنان السعودي خالد سامي، تركي عن تطورات مقلقة في وضع والده الصحي، وكتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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قائلاً: "توني طلعت من عند الدكتور على كلامه أن نسبة التحسن بوضع والدي هو شي ضئيل وكونه عدى الـ ٨ أسابيع بدون أي تطور وهذا الشيء يقلل من نسبة التحسن "علميًا" وهذا الكلام العلمي دائمًا صعب ومتعب، اذا عدى ١٢ أسابيع تكون النسبة أقل بكثير، الله يصبرنا كأسرة فترة متعبة نفسيًا وذهنيًا".


وكان خالد تعرّض لوعكة صحية في أواخر شهر رمضان الماضي، وأُدخل على إثرها إلى قسم العناية المركّزة، وعانى أكثر من مرّة من توقف قلبه قبل إنعاشه.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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