ابن خالد سامي يصف وضع والده الصحي

الوكيل الإخباري - بعد دخوله منذ أكثر من شهر ونصف الشهر في غيبوبة، كشف تركي، نجل الفنان السعودي خالد سامي عن استقرار وضعه الصحي، وأنه لا يزال يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني في المملكة.



ووصف تركي عبر حسابه في موقع "تويتر" حالة والده الصحية، وحاول طمأنة محبّيه بعد إعلان تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبولة، فكتب: "لليوم لا يزال والدي في غيبوبة، والحالة مستقرة الحمد لله، بس يتبقى أن يفيق، ولك أنك تتخيل أنك تتكلم مع شخص يومياً دون أن يرد، ومع ذلك تعطي نفسك أملاً، وتحاول أن تتحلّى بالصبر". وأضاف: "آخر محادثة بيني وبين والدي قبل أن يصير الذي صار، وكانت تتضمن وعداً بأن نكافح مع بعض، ولا أستطيع أن أخذل والدي، لذلك أنا قاعد أكافح، ولن أفقد الأمل".



وكتب تركي في تغريدة أخرى: "نحن كأسرة لا نعيش أفضل أيامنا لأن شمعة بيتنا هو والدي، وابتسامته تساوي الدنيا بما فيها، وهو أغلى ما أملك، وأكثر مَن أحب. مستعد أن أترك الدنيا بما فيها علشان دقيقة بس أكلّمه فيها، لذلك لا أحد يتوقع أن أكون بخير، أنا فقط ملتزم بوعدي له بالكفاح والصبر مهما حصل، هذه هي خلاصة الحكاية".

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المصدر - لها