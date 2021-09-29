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الأربعاء، 29-09-2021 03:14 م

ابن خالد سامي ينهار ويبكي الجمهور برسالته المؤثرة - صورة

خالد-سامي-


الوكيل الإخباري - يعاني الفنان السعودي خالد سامي من مشاكل صحية منذ عام، مما ادى الى تدهور حالته الصحية في فترة الشهور الاخيرة ومكوثه في المستشفى في غيبوبة.

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ونشر تركي نجل خالد سامي عن التطورات الصحية لوالده في رسالة عاطفية مؤثرة شاركها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مُرفقة بصور تجمعه بوالده في فترة الطفولة.

 

وكتب: " اشتقت لأبوي بكمل ٤ شهور وانا ماسمعت صوته دعواتكم يرجع الوعي له، يوميًا بالمستشفى نتمنى فقط يجي اليوم اللي يرجع وعيه فيه، الله يصبرنا على الفترة الثقيلة هذي ويقوم والدي بالسلامة يارب ياكريم".

 


 

المصدر - الفن 

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