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الأربعاء، 03-11-2021 01:02 م

ابن صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة في المستشفى - فيديو

ر ب بر


الوكيل الإخباري - روى أنس صباح فخري، اللحظات الأخيرة في حياة والده خلال تواجده في المستشفى، مؤكداً أن الراحل ملك لكل العالم العربي والعزاء ليس فقط لعائلته.

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وقال في اتصال هاتفي مع برنامج MBCTrending: "لحظاته الأخيرة كانت جداً هادئة، عاش عزيزاً ومات عزيزاً وكان بكامل وعيه لآخر لحظة وكان دائماً حاضراً وموجوداً كعادته".

وأضاف أنس: "كان صباح فخري وبقيّ صباح فخري وسيبقى صباح فخري. كان الأسطورة الحيّة القادرة على القيام بما لا يقدر البشر العاديين على القيام بها. والآن بات أسطورة حلب".

 

ولفت إلى أنه لم يترك أي وصية خاصة له و"آخر ما قال لي الله يرضى عليك".


 

المصدر -لبنان 24 

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