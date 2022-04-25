ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سبب عودته للمستشفى

الوكيل الإخباري - كشف الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والأسباب التي أدت إلى عودته للمستشفى.



وقال ابن عبد الرحمن أبو زهرة في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر : يوم الخميس خرجنا من المستشفى إلى البيت بعد نجاح العملية التي خضع لها والدي بسبب إصابته بكسر في الحوض، وقرار الأطباء بإمكانية متابعة حالته في المنزل، واستمر بحالة جيدة حتى يوم الجمعة وتناولنا الإفطار معا.

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وأضاف : في وقت الإفطار اشتكى من عدم قدرته على التنفس وكانت درجة حرارته مرتفعة، واتصلنا بالإسعاف وتم نقله للمستشفى مرة أخرى.

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