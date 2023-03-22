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الأربعاء، 22-03-2023 03:30 م

ابن نادين الراسي يفاجئها في عيد الام بعد فترة غياب طويلة

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الوكيل الإخباري- التقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بإبنها مارسيل الذي أحب بدوره أن يعايدها بمناسبة عيد الأم، ووثقت نادين اللقاء من خلال صورة نشرتها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص عبر إنستغرام، حيث يأتي هذا اللقاء بينهما بعد فترة طويلة من الغياب، وعدم لقائها بولديها كارل ومارسيل من زوجها السابق الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر.

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وقد علقت نادين على الصورة قائلة: "كل سنة وانت أحلى شب وأطيب قلب بالدني".


كما ظهرت نادين بصورة ثانية تجمعها بإبنيها مارك ومارسيل وبعض الأصدقاء وهي تقطع قالب الحلوى بمناسبة عيد الأم وقد ظهرت ملامح الفرح على وجهها.

 


 


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