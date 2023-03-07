ابن نادين نسيب نجيم يتلقى هدية قيمة من ميسي -فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تلقي ابنها جيوفاني هدية قيمة من لاعب كرة القدم الارجنتيني ليونيل ميسي.

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ونشرت نادين على صفحتها الخاصة عبر تويتر لقميص نادي باريس سان جيرمان، بتوقيع نجمه الأرجنتيني، اللاعب ليونيل ميسي.



وعلّقت بالقول:"جوڤاني رح يطير عقله بس يشوف المفاجأة من مسّي ! تيشرت بإسم جوڤاني ممضية منه حبيبي، بحب مسّي كتير !".



ونشرت الفنانة مجموعة صور أثناء توقيع ميسي لقميص طفلها، وكتبت من خلال خاصية الستوري عبر حسابها على "إنستغرام": "جوفاني بالتأكيد سوف يبكي، لا أستطيع الانتظار لكي أقدم له التيشريت، يا لها من مفاجأة، سيكون سعيداً جداً، شكراً جزيلاً ليونيل ميسي".



كما أكدت نادين نجيم أن ليونيل ميسي قد وقع لها حصريا، تيشريت للمنتخب الأرجنتيني، خاص بها وكتبت: "وكذلك لي أيضاً".







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