ابو ساطور يؤجل تصوير مشاهده في باب الحارة .. لهذا السبب

الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان السوري رامز عطا الله لكسر في يده، مشيرا الى انه بحاجة لراحة لمدة لا تقل عن 20 يوما ، الامر الذي سيبعده عن تصوير مشاهده في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أبو ساطور" .

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حيث ان مخرج العمل سيصبح مجبرا على التاجيل نظرا الى ان عطا الله كان قد صور عدداً من مشاهده في وقت سابق.



المصدر : الفن

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