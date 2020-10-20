ابو ساطور يؤجل تصوير مشاهده في باب الحارة .. لهذا السبب

الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان السوري رامز عطا الله لكسر في يده، مشيرا الى انه بحاجة لراحة لمدة لا تقل عن 20 يوما ، الامر الذي سيبعده عن تصوير مشاهده في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أبو ساطور" .
حيث ان مخرج العمل سيصبح مجبرا على التاجيل نظرا الى ان عطا الله كان قد صور عدداً من مشاهده في وقت سابق.
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المصدر : الفن
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