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الثلاثاء، 20-10-2020 02:45 م

ابو ساطور يؤجل تصوير مشاهده في باب الحارة .. لهذا السبب

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الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان السوري رامز عطا الله لكسر في يده، مشيرا الى انه بحاجة لراحة لمدة لا تقل عن 20 يوما ، الامر الذي سيبعده عن تصوير مشاهده في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أبو ساطور"  .

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حيث ان  مخرج العمل سيصبح مجبرا على التاجيل نظرا الى ان عطا الله كان قد صور عدداً من مشاهده في وقت سابق.


المصدر : الفن 

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