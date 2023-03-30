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الخميس، 30-03-2023 02:09 م

اتّهامات لمسلسل "جعفر العمدة" بالإساءة الى صورة المرأة المصرية

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الوكيل الإخباري- شنّ عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة في مصر هجوماً حاداً على مسلسل "جعفر العمدة" الذي يقدّمه الفنان محمد رمضان خلال السباق الدرامي الرمضاني الحالي، حيث أكّدن أن المسلسل يمهّد لمنظور الذكورية الشعبية المصرية، وأن علاقة "جعفر العمدة" مع زوجاته تمثل انتقاصاً من حقوق المرأة في المجتمع المصري، حيث أظهر المسلسل المرأة المصرية بصورة مسيئة.

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ولفتت الناشطات الى أن صورة المرأة في مسلسل "جعفر العمدة" هي مجرد مغازلة ذكورية واهية حيث إن طرح فكرة تعدّد الزوجات بهذا الشكل يُعدّ تعزيزاً لفكرة "سوق الحريم" و"سوق المتعة" وأمور أخرى تتعلق بالنظرة الدونية للمرأة.


وانتقد عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة فكرة الجدول الذي وضعه "جعفر العمدة" لترتيب أيام علاقاته مع زوجاته، لأنها تمثل إهانة للمرأة، وتذكّرنا بالموروث الذي ترسخ في المجتمع حول فكرة "الحرملك"، واختيار الرجل لواحدة من نسائه كل يوم، رغم انتهاء هذا العصر البائد منذ قرون، وأصبحنا في عصر باتت فيه المرأة المصرية شريكاً في القرارات السياسية ولعبت أدواراً وطنية واجتماعية مهمة.


وأكّدن أن الصورة التي ينقلها المسلسل للمُشاهد مسيئة الى المرأة، وأنه يحمل رسالة غير دقيقة في نقل مفهوم الدين عن التعدد، الذي قنّن التعدد ووضع له شروطاً.

 

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