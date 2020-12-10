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الخميس، 10-12-2020 01:38 م

اتهام الفنانة دينا الشربيني بالسرقة

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الوكيل الاخباري - بعدما طرحت الشركة المنتجة لفيلم الفنانة المصرية دينا الشربيني الجديد "ثانية واحدة" البوستر الدعائي للفيلم، وجّه عدد كبير من الجمهور اتهامات لدينا الشربيني باقتباس البوستر من بوستر الفيلم الهندي "zero".

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وتظهر دينا الشربيني في البوستر بوجه غاضب، ممسكةً بيد مصطفى خاطر الذي ظهر بحجم أصغر من حجمه الطبيعي.


ولاحظ عدد من الجمهور التشابه الكبير بينه وبين الملصق الدعائي للفيلم الهندي الذي يظهر فيه شاروخان بحجم أصغر من حجمه الطبيعي وتحتضنه كاترينا كييف.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب الى فتاة ويعرّضها للكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأساً على عقب.

 

ويشارك في بطولته: دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد.


أما أحداث فيلم zero فتدور حول شاب "قزم" ولكنه ينتمي الى عائلة غنية، شخصيته ساحرة وإنما متغطرس قليلاً، يقع في غرام امرأتين متميزتين إحداهما نجمة شهيرة رائعة الجمال تقوم بدورها كاترينا كييف، والأخرى عالمة تعاني من شلل في الأطراف، وتؤدي الدور أنوشكا شارما، ويشارك فيه عدد من نجوم بوليوود كضيوف شرف أبرزهم سلمان خان، وكاجول، ديبيكا باديكون، راني موخيرجي.

 

 

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