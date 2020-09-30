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الأربعاء، 30-09-2020 10:17 ص

اتهام الفنان تامر عاشور بالسرقة !

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الوكيل الاخباري - اتّهم المطرب حلمي عبدالباقي، الفنان تامر عاشور بسرقة أغنياته التي كان قد باعه إيّاها قبل توقفه عن الغناء.

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وكتب حلمي منشوراً عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "عاوز أقول معلومة، أغنية أصعب طريق وأغنيه ولا هترجي وأغنية تالته أنا شاريهم من تامر عاشور بس تامر غناهم، ولكن بعد قرار رجوعي للفن قررت أني أغني كل الأغاني اللي اشترتهم زمان، لأن فيه البعض لما نزلت برومو أغنيه ولا هترجي بيقولوا هي دي أغنيه تامر عاشور حبيت أقول المعلومة لأني أنا مبغنيش أغاني حد أنا بغني حاجتي اللي هي ملكي وتامر نفسه عارف كدة".

 

وأضاف: "هذا للعلم أنا بغني كل الأغاني دي من جديد ودعواتكم وتحياتي لكل حبايبي معلومة ولا هترجي كلمات الشاعر الكبير مصطفي مرسي ممكن تسألوه".

وفي سياق متصل، حقق فيديو كليب "معلش أصلي مدلعها" للفنان تامر عاشور، ما يقرب من 400 ألف مشاهَدة، منذ طرحه يوم الجمعة الماضي.


وتصدّر عاشور قائمة "التريند" في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب عرض الأغنية عبر قناته الخاصة في موقع "يوتيوب".


"معلش أصلي مدلعها"، من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير.

 

لها

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