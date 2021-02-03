الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

أسعار الذهب الأربعاء 3/2/2021

اجراء جديد من وزارة التربية والتعليم يبدأ اليوم

وفيات الأربعاء 3/2/2021

عاجل

تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 10:42 ص

اتهام الفنان سامو زين بتقليد محمد رمضان.. فيديو

132121564


الوكيل الاخباري - حل الفنان المصري سامو زين ضيفاً على برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، حيث أكد أنه يحمل شعار الحب والإنسانية والمحبة منذ عشرين عامًا عبر الأغاني التي يقدمها، موضحًا أن هذه خطى الجميع يحتاجها بسبب الضغط النفسي الذي يمر به المصريون في تلك الفترة.

وأثناء اللقاء قدم سامو زين مقطعاً من أغنيته الجديدة "حرام عليك"، مؤكدًا أنه حاول عن طريق الأغنية نشر البساطة والحب والمتبادل، وأن يكون فيها نوع من الرومانسية لرسم الإبتسامة على وجوه المستمعين.

وتابع قائلاً إنه يحاول تقديم مزيكا مشتركة مع أجانب لمواكبة التطور في عالم الغناء والنهضة الكبيرة التي تحدث في مصر بالنسبة للصناعة الفنية، موضحًا أن أغنيته الجديدة تأتي بمناسبة عيد الحب.

وأوضح سامو زين أنه يعتز بجميع الفنانين الذين يقدمون أنواعاً مختلفة من الغناء، ومنهم الفنان محمد رمضان الذي قارن البعض بينهما، كما أنه يعتز بكل التعليقات التي تصل إليه، ولكن جمهوره تعود على أنه يسعى للتغيير في كل مراحله الفنية، لأنه كلما قدم الاختلاف حرص على إسعاد جمهور أكبر وشريحة أوسع.

اضافة اعلان
 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Bs7UcNKj_400x400

هدم برنامج فجر السعيد ويوتيوب يحذف جميع حلقاتها.. شاهد

اجمل_حصان

حصان يفقد ممثلة تونسية قدرتها على المشي

55542_211702

حورية فرغلي توجه رسالة لجمهورها..وتكشف عن توقف قلبها لدقائق

25144Image1-1180x677_d

خطأ فادح في مسلسل جمال الحريم .. صورة

Capture-223

كارمن سليمان تثير الجدل حول إعتزالها

45b27c2dc4fabf6e2aeb9f3051af16ec

فنانة أردنية شهيرة تتعرض لحادث سير مروّع.. صور

أخبار متعلقة
image (2)

محمد رمضان يثير تفاعلا في فيديو جديد مع رجل مسن

6D20C8FB-CBC0-4E68-BF71-7512B25937F3-1080x675

شاهد بالفيديو.. تفاصيل المقطع المحذوف من أغنية محمد رمضان الجديدة!

135-095211-mohamed-ramadan-aladdin-misbah-youtube_700x400

ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في مصباح علاء الدين.. شاهد

321557_0

أغنية جديدة للفنان محمد رمضان تثير الجدل من جديد .. شاهد

860x484

محمد رمضان يعلق لأول مرة على الخلاف مع سعد لمجرد

-1-82

محمد رمضان يتعرض للضرب في الشارع .. ويستدعي حراسه