اتهام الفنان سامو زين بتقليد محمد رمضان.. فيديو

الوكيل الاخباري - حل الفنان المصري سامو زين ضيفاً على برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، حيث أكد أنه يحمل شعار الحب والإنسانية والمحبة منذ عشرين عامًا عبر الأغاني التي يقدمها، موضحًا أن هذه خطى الجميع يحتاجها بسبب الضغط النفسي الذي يمر به المصريون في تلك الفترة.



وأثناء اللقاء قدم سامو زين مقطعاً من أغنيته الجديدة "حرام عليك"، مؤكدًا أنه حاول عن طريق الأغنية نشر البساطة والحب والمتبادل، وأن يكون فيها نوع من الرومانسية لرسم الإبتسامة على وجوه المستمعين.



وتابع قائلاً إنه يحاول تقديم مزيكا مشتركة مع أجانب لمواكبة التطور في عالم الغناء والنهضة الكبيرة التي تحدث في مصر بالنسبة للصناعة الفنية، موضحًا أن أغنيته الجديدة تأتي بمناسبة عيد الحب.



وأوضح سامو زين أنه يعتز بجميع الفنانين الذين يقدمون أنواعاً مختلفة من الغناء، ومنهم الفنان محمد رمضان الذي قارن البعض بينهما، كما أنه يعتز بكل التعليقات التي تصل إليه، ولكن جمهوره تعود على أنه يسعى للتغيير في كل مراحله الفنية، لأنه كلما قدم الاختلاف حرص على إسعاد جمهور أكبر وشريحة أوسع.

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