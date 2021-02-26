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الجمعة، 26-02-2021 11:34 ص

اتهام فنانة شهيرة بنقل عدوى كورونا وتسببها بوفاة الفنان مشاري البلام.. شاهد

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الوكيل الاخباري - دعا ناشطون مصريون إلى التحقيق مع الإعلامية مي العيدان حول المعلومات، التي أثارتها بشأن إصابة مواطنها الفنان مشاري البلام بفيروس كورونا، واتهامها لإحدى الفنانات بأنها السبب في نقل العدوى له.

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وطالب الإعلامي الكويتي عبد العزيز اليحيى، باستدعاء زميلته مي العيدان للتحقيق، معتبرا أنه بعد وفاة مشاري "أصبحنا أمام جريمة وجناية".


وقال اليحيى، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه".

 

وأضاف اليحيى الذي لم يذكر اسم المذيعة صراحةً مكتفياً بالإشارة إلى تدوينتها المثيرة: "بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية إذا كانت الممثلة تعلم عن إصابتها بكورونا".


وكتبت ناشطة أخرى، قائلة: "المفترض يتم استدعاء المذيعة مي العيدان اللي عندها معلومات عن الممثلة غدير السبتي اللي نقلت المرض إلى الفنان مشاري البلام رحمه الله".


وأضافت: "في حال كانت الممثلة عندها علم عن إصابتها فهذي تعتبر جريمة وجناية قانونية كاملة".

 

وتوفي الفنان مشاري البلام، مساء الخميس، عن عمر يناهز 48 عاماً، متأثرًا بإصابته بكورونا، وذلك بعد أيام من دخوله العناية المركزة نتيجة تدهور وضعه الصحي وانخفاض نسبة الأوكسجين في دمه بسبب الفيروس الذي أصابه عقب تلقيه اللقاح.


وكانت الإعلامية مي العيدان قد اتهمت فنانة، لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة مشاري بكورونا، قائلةً إن "مشاري البلام لم يصب بكورونا بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى".



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