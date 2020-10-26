اتهام فنان شهير بسرقة محمد حماقي

الوكيل الاخباري - بعد أيام من اتهام مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش بسرقة مدخل فيديو كليب للفنان المصري محمد حماقي، عاد الجمهور ليتهم مطرباً آخر بسرقة حماقي، حيث تعرض المطرب أحمد حليم، لهجوم شديد من قبل جمهور حماقي، عقب طرحه أغنيته الجديدة "الفرح إمتى" عبر "يوتيوب".

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وسبب الخلاف يرجع إلى أن الفنان محمد حماقي، قدم نفس الأغنية في إحدى حفلاته الغنائية، وأخبر جمهوره وجميع الحاضرين بأن هذه الأغنية ضمن أغاني ألبومه المقبل، والتي كانت تحمل وقتها عنوان آخر وهو "الكل عرف".



ولكن محمد حماقي قرر بعد تقديمه الأغنية بإحدى حفلاته، ألا يضم الأغنية لأغاني ألبومه المقبل وضمها لألبوم آخر بعده، وأخبر فريق العمل بقراره، الذي قُوبل بالرفض واضطروا إلى بيعها لمطرب آخر وهو أحمد حليم.



أغنية "الفرح إمتى" من كلمات الشاعر فوزي إبراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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