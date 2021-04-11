اتهام نادين نجيم بتجاهل الممثلين السوريين.. صورة

الوكيل الاخباري - استغل شريحة من المغردين على موقع "تويتر" تهنئة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لزملائها على أعمالهم التي ستعرض في الموسم الرمضاني، من أجل اتهامها بـ"تهميش الممثلين السوريين".

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وفي التفاصيل، غرّدت نادين نجيم في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلةً: "بدي قول مبروك وبالتوفيق لكل زملائي وزميلاتي بلبنان ومصر والوطن العربي ولكل حدا تعب واشتغل بهل الظروف الصعبة تيقدم عمل جميل ومن القلب رمضان كريم".



وعلّق مغردون على منشور نجيم معتبرين أنّها تعمّدت عدم ذكر الممثلين السوريين، لكنها أكّدت العكس بردها في تغريدة أخرى: "يا جماعة نيتي طيبة ولا قصدي اي تهميش عطول بحكي بالمنيح عن الكل وكل الحب لزملائي بسوريا بس انا اختصرت بكلمة وطن عربي".



وأضافت: وذكرت مصر لأول مرة كعربون محبة كونهم بحبوني كمان وبالتوفيق للجميع بتمنى ما تعطوا الموضوع اكتر من حجموا لانه مش هيدا المقصود".

وتطلّ نجيم في شهر رمضان في بطولة مسلسل "٢٠٢٠ عشرين عشرين" إلى جانب النجم السوري قصيّ خولي، من إنتاج شركة "سيدرز آرت" - الصبّاح إخوان، وكتابة بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.



ويُشارك في العمل الفنانون: كارمن لبّس، فادي ابراهيم، فادي أبي سمرا، يوسف حداد، طوني عيسى، وسام صليبا، أسامة المصري، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني ورندة كعدي وفؤاد شرف الدين، وضيف شرف المسلسل الفنان رامي عياش.

يا جماعة نيتي طيبة ولا قصدي اي تهميش عطول بحكي بالمنيح عن الكل وكل الحب لزملائي بسوريا بس انا اختصرت بكلمة وطن عربي وذكرت مصر لأول مرة كعربون محبة كونهم بحبوني كمان وبالتوفيق للجميع 💖 بتمنى ما تعطوا الموضوع اكتر من حجموا لانه مش هيدا المقصود — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 10, 2021

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