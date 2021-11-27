احتراق النجم الامريكي جيمي كيمل - صورة

الوكيل الإخباري - نشر النجم العالمي جيمي كيمل صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي أثار من خلالها ضجة كبيرة، إذ ظهر فيها بشعر محترق بيده ورأسه.
وقد علّق جيمي على الصورة بالقول: "انتبهوا من شعركم و حاجبكم عندما تشعلون الفرن".
وتداولت الصحافة العالمية هذه الصورة بشكل كبير، فيما أشار بعض المتابعين إلى أن جيمي من الممكن أنه استعان بأمور أخرى وضعها على شعره كي يبدو وكأنه محترقًا، فيما بعضهم الآخر تمنى له السلامة وأن ينتبه من النار في المرّات المقبلة.
جيمي كيمل:— Celebs Arabic (@CelebsArabic) November 25, 2021
"انتبهوا من شعركم وحاجبكم عندما تشعلون الفرن". pic.twitter.com/JiJDcX5aJR
المصدر - لبنان 24
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