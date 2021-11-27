السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

8.83% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

رئيس هيئة الأركان يفتتح عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

لجنة الاوبئة توضح حول أعراض متحور كورونا الجديد

قطر: ابقاء الاردن ضمن الدول الخضراء فيما يتعلق بالحجر والفحص

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

حداد: 38 الف زائر لمهرجان الزيتون في أول يومين

فلسطين: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 27-11-2021 01:04 م

احتراق النجم الامريكي جيمي كيمل - صورة

1028357443_0_0_2999_1695_600x0_80_0_0_cf1ad37dc819a27393c9de040c73c02a


الوكيل الإخباري - نشر النجم العالمي جيمي كيمل صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي أثار من خلالها ضجة كبيرة، إذ ظهر فيها بشعر محترق بيده ورأسه.

اضافة اعلان

 

وقد علّق جيمي على الصورة بالقول: "انتبهوا من شعركم و حاجبكم عندما تشعلون الفرن".

وتداولت الصحافة العالمية هذه الصورة بشكل كبير، فيما أشار بعض المتابعين إلى أن جيمي من الممكن أنه استعان بأمور أخرى وضعها على شعره كي يبدو وكأنه محترقًا، فيما بعضهم الآخر تمنى له السلامة وأن ينتبه من النار في المرّات المقبلة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_3_31_20_2_49_326

جراحة عاجلة لإنقاذ حياة بسمة وهبة

1022863039

ألبوم أديل 30 يحقق أرقاماً قياسية

19_2021-637494297728317794-831

أول أغنية لبنانية تتخطّى الـ 300 مليون مشاهدة - فيديو

61a2091e4c59b71ec21ddc41

خالد عليش وزوجته محتجزان في جنوب إفريقيا

قصي-خولي

قصي خولي على كرسي مدولب فهل تعرض لحادث؟ - صورة

image (5)

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

أخبار متعلقة
Capture-26

لاول مرة نوال بري على غلاف مجلة - صورة

20211119231750749

شاهد...بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر بسبب وقفه لمطربي المهرجانات

باسم-ياخور

باسم ياخور يثير الجدل بصورة جديدة في مرحلة الطفولة - شاهد

7629216-259526482

​جيسي عبدو في أحدث ظهور لها - صورة

lg_60d3584f1db03

شاهد ...الظهور الأول لزوجة عامر زيان

604f18cc933f1656914995

ياسمين صبري في أحدث ظهور لها - صورة