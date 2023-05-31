احتراق منزل الفنانة منة فضالي جراء تماس كهربائي

الوكيل الإخباري-

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تعرضت منة فضالي، لحادث كبير بمنزلها، أدى إلى إتلاف الأجهزة المنزلية بعد حدوث أزمة في الكهرباء، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".وكتبت منة فضالي: "قدر الله وماشاء فعل، يعني حصل قفلة في الفيلا عندي، وخسائر كثيرة والحمد لله إن الدنيا مولعتش عشان كهربائي عديم الأمانة في الكومبوند يعمل شغل فاشل، أغلب الأجهزة عندي اتحرقت وحاجات كتير باظت.. يعني محدش عنده ضمير ولا يفرق معاهم أرواح أو خسائر الناس".وحرص عدد كبير من جمهور منة فضالي، على دعمها ومساندتها في ذلك الحادث، حيث قال أحدهم: "ألف ألف سلامة عليك، لو تعرفي هذا الكهربائي بلغي عنه الشرطة، حتى نمنع حوادث أخرى"، فيما قال أخر: "ألف سلامة على حضرتك.. قدر الله وما شاء فعل.. وربنا يعوضك خير".