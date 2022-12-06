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الثلاثاء، 06-12-2022 02:13 م

احتفالاً بالمونديال .. مشهد لنجم باب الحارة يلعب بكرة القدم

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الوكيل الإخباري-شارك النجم يحيى بيازي متابعيه على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يداعب الكرة بقدميه، مشيراً إلى أن هذا الفيديو قديم ويعود الى خمس سنوات مضت.

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وأرفق النجم السوري المقطع بتعليق قال فيه: "صح الفيديو قديم من خمس سنين بس نزّلتو مشان ما إحرم المونديال من حضوري العظيم، هولندا... كأس العالم"، في إشارة إلى أنه يشجع المنتخب الهولندي.

وكان بيازي قد بدأ رحلة العلاج من مرض التصلب اللويحي في العاصمة اللبنانية بيروت بدعم من زميله النجم قصي خولي، والمنتج فراس العمري.


وظهر الفنان يحيى في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو برفقة الدكتور شارلي جبور المشرف على علاجه، ووجّه الشكر إلى خولي والعمري.


وقال الدكتور جبور إنه تلقى توصية خاصة لبدء مراحل علاج يحيى بيازي، مضيفاً أنه سيكون له ظهور آخر بعد يومين أو ثلاثة أيام ليطمئن الجمهور على تقدّم العلاج. " لها "


 

لها

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