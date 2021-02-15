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الإثنين، 15-02-2021 10:38 ص

احتفال مميز من أبو هشيمة للفنانة ياسمين صبري.. صور

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الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضجة كبيرة بعد استعراضها للهدية الجميلة والرومنسية التي تلقتها من زوجها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة بمناسبة يوم الحب.

وشاركت الممثلة المصرية متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بمجموعة من الصور ، استعرضت خلالها الهدية الخاصة التي تلقتها من زوجها وهي عبارة عن باقة ضخمة من الورود الحمراء.

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وظهر في الصور باقة الورود المزينة بطريقة فخمة داخل فازة من الكريستال بتصميم أنيق، مع كارت لطيف مكتوب عليه: "حبيبتي".

واستعرضت ايضا قالب حلوى مؤلف من قطعتين على شكل قلب باللون الأحمر، تم تجهيزهما خصيصاً للمناسبة، وضع على احدهما صورة الثنائي وعلى الآخر عبارة "عيد حب سعيد".


وعبرت ياسمين عن مفاجأتها واعجابها الكبير بالهدية من خلال كتاباتها على الصور، وقالت في إحداها "شكرا لك حبيبي".


وجاءت هذه الهدية الرومنسية من ابو هشيمة بعد الضجة التي أثارها باحتفاله بيوم ميلاد زوجته الشهر الماضي، والزينة المميزة التي اختارها من البالونات والصور، في أجواء مليئة بالحب.




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