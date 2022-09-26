احدث ظهور للفنانة نوال الزغبي -صورة

الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة ومبهجة، حيث ارتدت فستاناً متعدد الألوان، وتركت شعرها منسدلاً على كتفها، كما وضعت نظارةً شمسيةً تتناسق مع ألوان الفستان.

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وقد أرفقت نوال منشورها بتعليق قالت فيه: "الحياة هي عشرة في المئة مما تخوضه من تجارب، وتسعين في المئة كيف من كيفية تجاوبك معها"، كما أضافت تعليقاً آخر قالت فيه: "لا تُناقش عاشق ولا مُتَعّصب !!! فالاوّل يحمل قلبا أعمى والثاني يحمل عقلا مُغلَق".





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