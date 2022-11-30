الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 12:06 م

احلام تنشر كلمات مؤثرة في يوم الشهيد الاماراتي

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي صباح اليوم الأربعاء ، تغريدة عبر حسابها الخاص في تويتر تنعى من خلالها شهداء الامارات بكلمات مؤثرة :" توشحت أجسادهم بعلم الإمارات وضمهم أغلى ثرى " لن ننسى تضحياتكم "..  اللهم أرحم شهداء الوطن(الامارات ) الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن اللهم أغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم و أدخلهم الجنة يارب العالمين ."

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يوم الشهيد هو المناسبة التي تحتفل فيها دولة الإمارات العربية بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام بشهدائها الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها، ولا يقتصر شهداء الإمارات على الذين استشهدوا ضمن القوات المسلحة فقط بل تشمل جميع الأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم في جميع المجالات سواء العسكرية أو الدبلوماسية أو أو الدبلوماسية أو مجندي الخدمة الوطنية، وقد تم الإعلان عن يوم الشهيد عام 2015 .

 

 




 

 


 

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