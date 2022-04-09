احمد السقا هو الأعلى.. تعرّف على اجور نجوم مسلسل الاختيار 3

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قالت تقارير اعلامية، ان النجم أحمد السقا يعود لدراما رمضان 2022 من خلال مسلسل الاختيار 3 الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، وهو من بطولة: أحمد السقا، أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.ووصل أجر أحمد السقا في مسلسل "الاختيار 3" إلى 33 مليون جنيه، بينما حصل أحمد عز على 15 مليون جنيه، حسب بعض المصادر الاعلامية.ويعود الفنان ياسر جلال للمشاركة في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" في أحداث أكشن ودراما اجتماعية، حيث وصل أجره المسلسلات إلى 14 مليون جنيه.