السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

تبرعات بقيمة 50 مليون ريال من الملك سلمان وولي عهده

ما هي السالمونيلا التي سحبت بعض البلدان منتجات كيندر بسببها؟

يبدل حزنك الى فرح.. دعاء بعد صلاة الفجر

الافتاء توضح حول صحة الصيام من دون طهارة

المركزي: البنوك قدمت قروض بقيمة 424 مليون دينار في شهرين

الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على جوانب طريق الجفر - المدورة

مصدر يوضح حول صرف رواتب نيسان الحالي قبل موعدها

شهداء الأقصى تعلن عن عملية مركز الإعصار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: سنعمل على إنهاء الحرب

الأرصاد تُحذر من طقس السبت: ضباب وانخفاض على الحرارة

السبت، 09-04-2022 12:43 ص

احمد السقا هو الأعلى.. تعرّف على اجور نجوم مسلسل الاختيار 3

elaosboa26083


الوكيل الإخباري - قالت تقارير اعلامية، ان النجم أحمد السقا يعود لدراما رمضان 2022 من خلال مسلسل الاختيار 3 الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، وهو من بطولة: أحمد السقا، أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.اضافة اعلان


ووصل أجر أحمد السقا في مسلسل "الاختيار 3" إلى 33 مليون جنيه، بينما حصل أحمد عز على 15 مليون جنيه، حسب بعض المصادر الاعلامية.

ويعود الفنان ياسر جلال للمشاركة في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" في أحداث أكشن ودراما اجتماعية، حيث وصل أجره المسلسلات إلى 14 مليون جنيه.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
08-04-22-133882817

كم تقاضت رانيا يوسف مقابل ظهورها في رامز موفي ستار ؟

image

حرمان ويل سميث من حضور فعاليات الأوسكار 10 سنوات

380310_0

أحمد مكي يسخر من بوسي شلبي في الكبير أوي

10-10

حياة الفهد: سنوات الجريش أعادنا لسنوات صعبة - فيديو

7710195_1540834601

أمير كرارة يشارك المتابعين كواليس مسلسل العائدون - صورة

1776472_0

رحمة أحمد تتفوق في دور زوجة الكبير

أخبار متعلقة
10-10

حياة الفهد: سنوات الجريش أعادنا لسنوات صعبة - فيديو

bdae5fbf5c

ياسر جلال يسيطر على أحداث الإختيار٣

135-165634-mbc-ramez-galal-masr-2

كم وصلت أجور ضحايا رامز موفي ستار ؟

958

بالدولار.. سعر خرافي لحقيبة ياسمين صبري في رامز موفي ستار

كم-عمر-الفنان-رامز-جلال-

تعرّف على عمر الفنان رامز جلال

84779

الكشف عن تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2022